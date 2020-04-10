У соборі Паризької Богоматері пройшла перша після пожежі служба
Церемонію у прямому ефірі транслював телеканал BFM.TV, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
Богослужіння провів архієпископ Парижа Мішель Опеті. У церемонії взяла участь обмежена кількість священнослужителів та кілька відомих французьких митців.
Усі вони надягнули білі захисні пластикові каски.
До собору вперше після пожежі занесли реліквію – терновий вінок Ісуса, який дивом вдалося врятувати під час пожежі у квітні минулого року.
Цього року через карантин у зв'язку з пандемією коронавірусу великодні богослужіння проходитимуть у французьких церквах без присутності вірян. Громадянам пропонується стежити за церемоніями по телебаченню або в онлайн-режимі.
Як повідомлялося, 15 квітня 2019 року собор Нотр-Дам де Парі зазнав великих руйнувань унаслідок масштабної пожежі. Відтоді собор перебуває на реконструкції і недоступний для публіки.
Фото: АА