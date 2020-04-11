У США через пандемію скасували арт-фестиваль “Burning Man”

У США через пандемію скасували арт-фестиваль “Burning Man”

Укрінформ
У США скасували щорічний фестиваль незалежного мистецтва "Burning Man" через поширення епідемії коронавірусу в країні.

Про це повідомляє пресслужба фестивалю.

"Після численних порад, обговорень та ретельних роздумів, ми прийняли важке рішення не проводити фестиваль у Блек-Рок 2020 року", - заявили організатори заходу.

«Burning Man» — щорічний восьмиденний фестиваль незалежного мистецтва в американському штаті Невада, у пустелі Блек-Рок. Цьогоріч фестиваль мав проходити з 30 серпня по 7 вересня.

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Організатори обіцяють повернути гроші за вже придбані квитки на фестиваль. Водночас, вони закликали шанувальників пожертвувати частину коштів для проведення заходу онлайн.

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