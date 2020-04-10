Жінки та чоловіки люблять різні свята

Жінки в Україні більше поважають релігійні свята та Міжнародний жіночий день, а чоловіки - Новий рік і День захисника.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

"Жінки більше, ніж чоловіки, поважають релігійні свята та Міжнародний жіночий день. Так, Різдво Христове люблять і поважають 82% жінок і 74% чоловіків, Міжнародний жіночий день - 48% жінок і 31% чоловіків, Великдень - 80% жінок і 74% чоловіків, Трійцю - 34% жінок і 28% - чоловіків", - зазначають соціологи.

При цьому, згідно з результатами опитування, чоловіки більше за жінок поважають та люблять Новий рік (76% чоловіків проти 73% жінок) і День захисника України (17% проти 10%).

За даними соціологів, Новий рік є найулюбленішим святом людей з повною середньою, середньою спеціальною та вищою освітою (приблизно 75%), найменше його шанувальників серед людей з початковою освітою (66%), як і Міжнародного жіночого дня (33%). А День Перемоги є найулюбленішим святом серед людей з повною середньою освітою (38%), і в інших вікових категоріях до нього майже однакове ставлення (30-32%).

Щодо релігійних свят, то Різдво Христове приблизно однаково поважають і люблять всі освітні групи (початкова освіта – 83%, повна середня – 80%, середня спеціальна – 81%), найменше - люди з вищою освітою (75%). Великдень - найулюбленіше свято у людей з початковою освітою (84%) і найменш улюблене для людей з вищою освітою (71%). З Трійцею та сама ситуація: найбільше її люблять люди з початковою освітою (39%) і найменше – серед людей з вищою освітою (25%), інформують дослідники.

Водночас, День Конституції та День Незалежності України відносно більш улюблені серед людей з вищою освітою (9% та 24% відповідно), а День захисника України найменше люблять люди з початковою освітою (8%).

Дослідники також з'ясували, що релігійні свята майже однаково люблять та поважають представники всіх вікових категорій, окрім свята Трійці, яке дещо більше за інших поважають люди пенсійного віку (38%) і найменше - молодь, 18-39 років (25%). Новий рік є найпопулярнішим у категорії 18-39 років (79%), а Міжнародний жіночий день - у громадян віком 40-59 років (43%).

День Перемоги, як виявилося, найбільше поважають люди пенсійного віку, 60-70+ років (40%), а от День незалежності України - молоді (22%), люди ж пенсійного віку (14%) його люблять найменше.

При цьому, День захисника України більш популярний у категорії 40-59 років (15%), йдеться у дослідженні.

Всеукраїнське опитування громадської думки КМІС проводив з 8 по 18 лютого 2020 року. Методом особистого інтерв'ю опитано 2038 респондентів, що мешкають у 110 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) за 4-ступеневою стохастичною вибіркою, що репрезентативна для населення України віком від 18 років. У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників, близьких до 50%; 2,8% для показників, близьких до 25%; 2% для показників, близьких до 10%; 1,4% для показників, близьких до 5%.