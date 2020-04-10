Жінки та чоловіки люблять різні свята
Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.
"Жінки більше, ніж чоловіки, поважають релігійні свята та Міжнародний жіночий день. Так, Різдво Христове люблять і поважають 82% жінок і 74% чоловіків, Міжнародний жіночий день - 48% жінок і 31% чоловіків, Великдень - 80% жінок і 74% чоловіків, Трійцю - 34% жінок і 28% - чоловіків", - зазначають соціологи.
При цьому, згідно з результатами опитування, чоловіки більше за жінок поважають та люблять Новий рік (76% чоловіків проти 73% жінок) і День захисника України (17% проти 10%).
За даними соціологів, Новий рік є найулюбленішим святом людей з повною середньою, середньою спеціальною та вищою освітою (приблизно 75%), найменше його шанувальників серед людей з початковою освітою (66%), як і Міжнародного жіночого дня (33%). А День Перемоги є найулюбленішим святом серед людей з повною середньою освітою (38%), і в інших вікових категоріях до нього майже однакове ставлення (30-32%).
Щодо релігійних свят, то Різдво Христове приблизно однаково поважають і люблять всі освітні групи (початкова освіта – 83%, повна середня – 80%, середня спеціальна – 81%), найменше - люди з вищою освітою (75%). Великдень - найулюбленіше свято у людей з початковою освітою (84%) і найменш улюблене для людей з вищою освітою (71%). З Трійцею та сама ситуація: найбільше її люблять люди з початковою освітою (39%) і найменше – серед людей з вищою освітою (25%), інформують дослідники.
Водночас, День Конституції та День Незалежності України відносно більш улюблені серед людей з вищою освітою (9% та 24% відповідно), а День захисника України найменше люблять люди з початковою освітою (8%).
Дослідники також з'ясували, що релігійні свята майже однаково люблять та поважають представники всіх вікових категорій, окрім свята Трійці, яке дещо більше за інших поважають люди пенсійного віку (38%) і найменше - молодь, 18-39 років (25%). Новий рік є найпопулярнішим у категорії 18-39 років (79%), а Міжнародний жіночий день - у громадян віком 40-59 років (43%).
День Перемоги, як виявилося, найбільше поважають люди пенсійного віку, 60-70+ років (40%), а от День незалежності України - молоді (22%), люди ж пенсійного віку (14%) його люблять найменше.
При цьому, День захисника України більш популярний у категорії 40-59 років (15%), йдеться у дослідженні.
Всеукраїнське опитування громадської думки КМІС проводив з 8 по 18 лютого 2020 року. Методом особистого інтерв'ю опитано 2038 респондентів, що мешкають у 110 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) за 4-ступеневою стохастичною вибіркою, що репрезентативна для населення України віком від 18 років. У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.
Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників, близьких до 50%; 2,8% для показників, близьких до 25%; 2% для показників, близьких до 10%; 1,4% для показників, близьких до 5%.