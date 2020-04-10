Коронавірус "заплутав" прогнозування погоди у світі

Суттєве падіння авіаційного трафіку у світі, зумовлене пандемією COVID-19, призвело до зниження точності прогнозування погоди по всьому світу.

Про це пише канадський суспільний мовник CBC News.

Справа в тім, що велику кількість інформації, на основі якої метеорологи складають прогнози, збирають комерційні пасажирські й транспортні літаки. Під час польоту вони постійно фіксують швидкість вітру, температуру повітря та інші дані, які є критично важливими для точного прогнозування погоди. Чинні обмеження на пересування, запроваджені багатьма країнами через пандемію COVID-19, знизили авіаційний трафік та позбавили науковців важливого джерела даних.

За словами Тілера Гамільтона, метеоролога Weather Network, інші технології частково допомагають заповнити нестачу інформації з літаків, але не спроможні повністю її замінити. “Ми можемо покластися на кілька інших джерел, одним із яких є спостереження із супутників”, - сказав Гамільтон.

Він додав, що велику користь приносять також повітряні кулі, які продовжують запускати у небо. “Ми можемо використовувати деякі із цих даних на тлі чинного зменшення кількості польотів”, - розповів метеоролог.

Гамільтон уточнив, що складнощі тепер виникають навіть із відносно легким прогнозуванням атмосферного тиску. “У короткотермінових прогнозах падіння точності становить 3-4%”, - підсумував він.