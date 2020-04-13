13 квітня: народний календар і астровісник

Нині початок Страсної седмиці; шукаємо руду глину, до чого низько летять журавлі та думаємо про фінанси.

У християн східного обряду розпочинається Страсний тиждень, або Страсна седмиця – найскорботніші дні перед Великоднем. Цей період цілком присвячений останнім подіям з життя Ісуса Христа: таємній вечері з учнями, підлій зраді Його Юдою, арешту, неправедному суду, знущанням, Його стражданням, смерті на Хресті та погребінню. Страсна седмиця стоїть трохи осторонь від Великого посту, який власне закінчився ще в п’ятницю ввечері. 40 днів християнин приділяв увагу власній персоні, самозаглиблюючись у покаянні, а з сьогоднішнього дня (вірніше, ще з Лазаревої суботи) має перебувати поряд з Христом, проходячи і проживаючи разом із Ним Його хресний шлях аж до Голгофи, без якої, як відомо, нема й Воскресіння.

Останній передпасхальний тиждень пов’язаний із багатьма обрядодіями, кожен день тижня називається Великим і має своє сакральне значення. Здавна у понеділок Страсної седмиці українці, особливо жінки, починали велике прибирання («миття») хати: білили стіни та стелю, змащувати жовтою глиною долівку, а рудою обводили підвалини в хаті та призьбу на дворі. Потім мили лави, стіл, мисник, двері та підвіконня. По обіді йшли на город – до Чистого четверга треба було встигнути посіяти все насіння.

Якщо весна маловітряна – літо буде сухе. Журавлі летять мовчки, низько й швидко – на негоду.

Іменинники сьогодні Веніамін, Іван, Інокентій, Йосип.

20-ий місячний день, Місяць у Козерозі. Дні емоційного піднесення й активної працездатності будуть змінюватися днями апатії й утоми. Подібні «гірки» стануть справжнім випробуванням для нашої психіки і супроводжуватимуть нас до початку літа. День, не надто сприятливий для продуктивної праці. Для декого надзвичайно актуальним стане фінансове питання. Якщо у вашій долі відбуваються якісь важливі події, якщо ви зіштовхуєтеся з якимись викликами, шукайте нестандартних рішень. Місяць спадає, знижується наш імунітет і зменшуються сили – тож слідкуйте за власним здоров’ям і здоров’ям ближніх.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1954 році – -3,9, а найтеплішим у 1959 – +22,7.