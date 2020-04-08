Вбивство лідера гурту "Лесик Band": поліція розповіла деталі

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство за фактом смерті лідера гурту "Лесик Band" Олександра Дацюка, який помер унаслідок ножового поранення.

Про це повідомляє поліція Львівської області.

"За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років", - йдеться у повідомленні.

У поліції розповіли, що 7 квітня близько 21.00 надійшло повідомлення від перехожого про те, що на вулиці Героїв УПА у Львові на його очах невідомий чоловік завдав удару ножем в область серця іншому чоловіку. Пораненого доправили у лікарню.

Правоохоронці негайно взялись до пошуків зловмисника і невдовзі виявили чоловіка, прикмети якого збігалися з прикметами розшукуваного, та затримали його.

Особу затриманого встановлено – це 67-річний чоловік без постійного місця проживання. Попередньо встановлено, що між чоловіками виник конфлікт, під час якого зловмисник завдав потерпілому ножового поранення.

Близько першої години ночі 8 квітня до поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що поранений, 56-річний львів’янин, помер.

Досудове розслідування триває, невдовзі суд обере затриманому запобіжний захід.

Раніше керівник ГО "Варта-1" Ігор Зінкевич повідомив у Facebook, що у Львові помер лідер гурту "Лесик Band" Олександр Дацюк, якому завдав ножового поранення безхатченко.

Донька Дацюка Христина підтвердила смерть батька.