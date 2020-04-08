Вбивство лідера гурту "Лесик Band": поліція розповіла деталі
Про це повідомляє поліція Львівської області.
"За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років", - йдеться у повідомленні.
У поліції розповіли, що 7 квітня близько 21.00 надійшло повідомлення від перехожого про те, що на вулиці Героїв УПА у Львові на його очах невідомий чоловік завдав удару ножем в область серця іншому чоловіку. Пораненого доправили у лікарню.
Правоохоронці негайно взялись до пошуків зловмисника і невдовзі виявили чоловіка, прикмети якого збігалися з прикметами розшукуваного, та затримали його.
Особу затриманого встановлено – це 67-річний чоловік без постійного місця проживання. Попередньо встановлено, що між чоловіками виник конфлікт, під час якого зловмисник завдав потерпілому ножового поранення.
Близько першої години ночі 8 квітня до поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що поранений, 56-річний львів’янин, помер.
Досудове розслідування триває, невдовзі суд обере затриманому запобіжний захід.
Раніше керівник ГО "Варта-1" Ігор Зінкевич повідомив у Facebook, що у Львові помер лідер гурту "Лесик Band" Олександр Дацюк, якому завдав ножового поранення безхатченко.
Донька Дацюка Христина підтвердила смерть батька.