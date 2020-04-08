У Львові вбили лідера гурту "Лесик Band" Олександра Дацюка

У Львові помер лідер гурту "Лесик Band" Олександр Дацюк, якому завдав ножового поранення безхатченко.

Про це повідомив керівник ГО "Варта-1" Ігор Зінкевич у Facebook.

"7 квітня о 21:00 по вул. Героїв УПА, 76, на зупинці колишнього заводу "Кінескоп", чоловік (зі слів поліції, безхатченко) напав і підрізав Лесика з гурту "Лесик Band (Олександр Дацюк), поліція чоловіка затримала і вилучила ніж, проводять слідчі дії. Самого ж Лесика, за словами поліцейських, наразі направлено у 8-му лікарню і він зараз на операційному столі, два ножові проникаючі поранення в область серця", - написав він.

Згодом Зінкевич оновив допис, поінформувавши, що Дацюк помер.

За його словами, нападника упізнали - це колишній житель будинку на вул. Героїв УПА, 78. Його затримано і направлено у Франківський райвідділ поліції.

Донька Олександра Дацюка Христина підтвердила смерть батька.

"Сьогодні трагічно помер наш тато Лесик Дацюк. Від руки якось покидька", - написала вона у соцмережі.

Христина Дацюк додала, що у зв'язку з карантином родина не робитиме пишного прощання.