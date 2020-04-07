Кінофестиваль "Відкрита Ніч" оголосив прийом фільмів на конкурс

23-й кінофестиваль «Відкрита Ніч», що відбудеться 22-23 червня, запрошує режисерів та продюсерів подавати стрічки на конкурс.

Про це повідомляє пресслужба Держкіно.

«Заповнити онлайн-форму заявки можна на офіційному сайті фестивалю до 15 травня 2020 року», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, конкурсна програма збирає ігрові, неігрові й анімаційні фільми та відеороботи: україномовні; двомовні (які відображають сучасну, реально існуючу мовну ситуацію); будь-які фільми та відеороботи вітчизняного виробника, якщо іншомовні герої фільму дубльовані або озвучені українською мовою.

Хронометраж фільмів та відеоробіт не має перевищувати 20 хвилин. Обов’язкова наявність англійських субтитрів.

Відбір фільмів у конкурсні програми здійснюється відбірковою комісією, в яку входить програмна дирекція кінофестивалю.

Фестиваль проходить за підтримки Державного агентства України з питань кіно, Київської міської державної адміністрації.

Кінофестиваль «Відкрита Ніч» був створений у червні 1997 року як огляд найцікавіших здобутків саме українського кіно. На сьогодні фестиваль є своєрідною лабораторією з перевірки нових ідей для вітчизняних кінематографістів та пошуку молодих талантів, які можуть стати новими обличчями українського і світового кіно. У 2019 році фестиваль відбувся більше ніж на 110 майданчиках в Україні та світі.