Троє українців потрапили до списку міжнародної ради з дитячої книги

Міжнародна рада з дитячої та підліткової книги (International Board on Books for Young People – IBBY) оприлюднила список IBBY Honour List 2020 із письменників, ілюстраторів та перекладачів зі всього світу.

Про це повідомляє Читомо.

"З українців до нього потрапили: письменник Сашко Дерманський — за книжку "Мері" (А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2018), ілюстраторка Ольга Кузнєцова — "Пір’їнка птаха-мрії" (Авіаз, 2017) та перекладачка Наталя Іваничук — "Антон та інші нещастя" (Видавництво Старого Лева, 2018).

З повним почесним цьогорічним списком IBBY можна ознайомитися за посиланням", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється також, що IBBY була заснована 1953 року як неприбуткова організація у Швейцарії. ЇЇ мета - пропагування книг для дітей. Вона складається із понад 70 національних секцій, у тому числі IBBY Канада, IBBY Ірландія, IBBY Австралія, USBBY (США), Українська секція IBBY та ін.

Організація є досить престижною, має офіційний статус у ЮНЕСКО та ЮНІСЕФ. Заслугою організації є те, що із 1967 року в усьому світі святкують Міжнародний день дитячої книги.

Як повідомлялося, у 2018 році до IBBY Honour List увійшли книжки "Гості на мітлі" Володимира Рутківського, "Маленький принц" Антуана де Сент-Екзюпері з ілюстраціями Владислава Єрка та переклад Галини Кирпи "Диваків і зануд" Ульфа Старка.

Як повідомляв Укрінформ, книга українського письменника Марка Лівіна “Рікі та дороги” потрапила в каталог IBBY видатних книжок для дітей з інвалідністю.