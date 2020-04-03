Принц Чарльз через відеозв’язок відкриє госпіталь для хворих на коронавірус
Про це заявили у вестмінстерській резиденції членів британської королівської сім'ї Кларенс-гаус, повідомляє CNN.
«Принц скаже кілька слів на знак поваги до тих, хто невтомно працював над створенням нового медичного закладу, а також людям по всій Великій Британії, які продовжують надавати медичну допомогу постраждалим від кризи, спричиненої коронавірусом», - йдеться у повідомленні.
Нова лікарня, яка може потенційно вмістити кілька тисяч хворих на коронавірус, знаходиться у східному Лондоні.
Як повідомляв Укрінформ, 23 березня стало відомо, що у принца Чарльза діагностували коронавірус COVID-19. У його дружини Камілли, герцогині Корнуольської, яка також здала тест, коронавірусної інфекції не було виявлено.
На цей час він одужав, вийшов із режиму самоізоляції та знаходиться у своєму будинку в Шотландії.
За даними сайту Worldometer, у Британії станом на 3 квітня зафіксовано більше 33 тисяч хворих на COVID-19 та майже 3 тисячі смертей.
Загалом у світі станом на ранок 3 квітня зафіксовано 1 мільйон 18 тисяч 536 випадків коронавірусної інфекції СОVID-19, при цьому 53 280 осіб померли, одужали 213 499 людей.
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