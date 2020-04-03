Принц Чарльз через відеозв’язок відкриє госпіталь для хворих на коронавірус

Принц Чарльз через відеозв’язок відкриє госпіталь для хворих на коронавірус

Укрінформ
Принц Чарльз, син королеви Великої Британії Єлизавети ІІ, який нещодавно перехворів на COVID-19, відкриє польовий госпіталь для інфікованих коронавірусом за допомогою відеозв’язку.

Про це заявили у вестмінстерській резиденції членів британської королівської сім'ї Кларенс-гаус, повідомляє CNN.

«Принц скаже кілька слів на знак поваги до тих, хто невтомно працював над створенням нового медичного закладу, а також людям по всій Великій Британії, які продовжують надавати медичну допомогу постраждалим від кризи, спричиненої коронавірусом», - йдеться у повідомленні.

Нова лікарня, яка може потенційно вмістити кілька тисяч хворих на коронавірус, знаходиться у східному Лондоні.

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Як повідомляв Укрінформ, 23 березня стало відомо, що у принца Чарльза діагностували коронавірус COVID-19. У його дружини Камілли, герцогині Корнуольської, яка також здала тест, коронавірусної інфекції не було виявлено.

На цей час він одужав, вийшов із режиму самоізоляції та знаходиться у своєму будинку в Шотландії.

За даними сайту Worldometer, у Британії станом на 3 квітня зафіксовано більше 33 тисяч хворих на COVID-19 та майже 3 тисячі смертей.

Загалом у світі станом на ранок 3 квітня зафіксовано 1 мільйон 18 тисяч 536 випадків коронавірусної інфекції СОVID-19, при цьому 53 280 осіб померли, одужали 213 499 людей.

Фото: theroyalfamily

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