У Житомирі завершили зйомки фільму про Сергія Корольова

У Житомирі завершилися зйомки фільму про конструктора Сергія Корольова «Незламний. Шлях до мрії», а зараз триває робота над звуком та музичним супроводом.

Про це йдеться у сюжеті телеканалу «Суспільне Житомир».

«Залишається тільки постпродакшн. Працюємо дистанційно. Звукорежисер займається тонуванням звуку. Слухаємо, перевіряємо, дивимося. Працюємо над музичними фонами, музичними підкладками. Євген Хмара, відомий композитор, підписує з нами договір і дає свої композиції на використання в нашому фільмі. Наш продюсер Іван Кваша працює дистанційно», - розповів режисер-постановник фільму Петро Авраменко.

За його словами, робота над фільмом має завершитися у квітні. Наразі тривають перемовини із загальнонаціональними каналами щодо показу стрічки.

Фільм «Незламний. Шлях до мрії» є частиною проєкту «Видатні постаті Житомира», у рамках якого вже вийшли художньо-документальні стрічки про Олега Ольжича та барона де Шодуара.

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Серій Корольов – головний конструктор перших ракетоносіїв, штучних супутників Землі, пілотованих космічних кораблів, основоположник практичної космонавтики Сергій Корольов народився 12 січня 1907 року в Житомирі.

Він керував запуском першого у світі штучного супутника Землі та першим польотом людини в космос.

У Житомирі працює Музей космонавтики С.П. Корольова.

Фото: suspilne.media