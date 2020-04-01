У Житомирі завершили зйомки фільму про Сергія Корольова
Про це йдеться у сюжеті телеканалу «Суспільне Житомир».
«Залишається тільки постпродакшн. Працюємо дистанційно. Звукорежисер займається тонуванням звуку. Слухаємо, перевіряємо, дивимося. Працюємо над музичними фонами, музичними підкладками. Євген Хмара, відомий композитор, підписує з нами договір і дає свої композиції на використання в нашому фільмі. Наш продюсер Іван Кваша працює дистанційно», - розповів режисер-постановник фільму Петро Авраменко.
За його словами, робота над фільмом має завершитися у квітні. Наразі тривають перемовини із загальнонаціональними каналами щодо показу стрічки.
Фільм «Незламний. Шлях до мрії» є частиною проєкту «Видатні постаті Житомира», у рамках якого вже вийшли художньо-документальні стрічки про Олега Ольжича та барона де Шодуара.
Серій Корольов – головний конструктор перших ракетоносіїв, штучних супутників Землі, пілотованих космічних кораблів, основоположник практичної космонавтики Сергій Корольов народився 12 січня 1907 року в Житомирі.
Він керував запуском першого у світі штучного супутника Землі та першим польотом людини в космос.
У Житомирі працює Музей космонавтики С.П. Корольова.
Фото: suspilne.media