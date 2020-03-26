Держкіно просить більше часу на зйомки фільмів через карантин

Держкіно звернулося до Ради з державної підтримки кінематографії та Міністерства культури, молоді та спорту щодо продовження строків виконання зобов’язань та термінів надання попередньої оплати за укладеними угодами.

Про це повідомляється на сайті агентства.

«На сьогодні у Держкіно обліковуються 94 договори на виробництво фільмів, укладені в минулих роках. Умовами цих угод передбачається здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти у строк не більше 6 місяців. У зв’язку із запровадженням карантинних заходів, Держкіно звернулося до Міністерства культури, молоді та спорту України з проханням погодити збільшення термінів попередньої оплати за укладеними на виробництво фільмів угодами на строк до 12 місяців», - ідеться у повідомленні.

Як зазначається, крім того, зважаючи на ті ж обставини, Держкіно звернулося до Ради з державної підтримки кінематографії з пропозицією продовжити на 6 місяців строки виконання зобов’язань для всіх фільмів, що вже знаходяться у виробництві.