Принц Вільям хоче повернутися в санавіацію, щоб допомогти у боротьбі з коронавірусом - ЗМІ

Британський принц Вільям налаштований повернутися до своєї професії пілота у Національній службі охорони здоров'я (NHS), щоб допомогти у боротьбі з пандемією COVID-19.

Про це повідомляє Metro.

«Вільям серйозно розглядає можливість повернення (в Національну службу охорони здоров'я – ред.) як пілота швидкої допомоги, щоб зробити свій внесок у боротьбу з пандемією. Він знає, що вся країна робить все, що може, і хоче допомогти», - заявило джерело видання.

Принц Вільям працював пілотом повітряної медичної допомоги у 2015-2017 роках. Однак полишив цю роботу через королівські обов'язки.

За даними сайту Worldometer, у Великій Британії зафіксовано більше 22 тисяч випадків COVID-19 і 1,8 тисячі смертей.

Загальна кількість випадків COVID-19 у світі становить 802 556, з них летальних 39 012, одужало 172 319 осіб.