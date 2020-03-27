Актор з "Крокодила Данді" Марк Блум помер від коронавірусу

Американський актор Марк Блум помер у віці 69 років від хвороби, викликаної новим коронавірусом.

Про це повідомляє CNN з посиланням на заяву Гільдії кіноакторів.

"Марк Блум, ветеран театральної сцени, відомий за такими фільмами, як "Відчайдушно шукаю Сьюзен" і "Крокодил Данді", помер від ускладнень Covid-19", - йдеться в повідомленні.

Популярність актор здобув після виходу в 1985 році фільму "Відчайдушно шукаю Сьюзен", в якому він знімався разом з Мадонною і Розанною Аркетт.

В останні роки Блум брав участь у таких телевізійних проектах, як "Спадкування" від HBO, драма від Netflix "Ти" і "Моцарт в джунглях" від Amazon.

Він також очолював театральне співтовариство Нью-Йорка.