Актор з "Крокодила Данді" Марк Блум помер від коронавірусу
Укрінформ
Американський актор Марк Блум помер у віці 69 років від хвороби, викликаної новим коронавірусом.
Про це повідомляє CNN з посиланням на заяву Гільдії кіноакторів.
"Марк Блум, ветеран театральної сцени, відомий за такими фільмами, як "Відчайдушно шукаю Сьюзен" і "Крокодил Данді", помер від ускладнень Covid-19", - йдеться в повідомленні.
Популярність актор здобув після виходу в 1985 році фільму "Відчайдушно шукаю Сьюзен", в якому він знімався разом з Мадонною і Розанною Аркетт.
В останні роки Блум брав участь у таких телевізійних проектах, як "Спадкування" від HBO, драма від Netflix "Ти" і "Моцарт в джунглях" від Amazon.
Він також очолював театральне співтовариство Нью-Йорка.