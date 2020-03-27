Сьогодні — Всесвітній день театру

Щороку 27 березня відзначається Всесвітній день театру.

День був заснований у Відні на IX конгресі Міжнародного інституту театру при ЮНЕСКО в 1961 році, нагадує Укрінформ.

Це свято для всіх, хто розуміє цінність і важливість театрального мистецтва, і прагне привернути до нього увагу державних структур, політиків і організацій, які ще не досягли розуміння цінності театру для загалу і окремої особистості, а також його значення для економічного розвитку.

Цьогоріч у свій День у більшості країн театри закриті через карантинні обмеження, введені у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Як повідомлялося, з 17 березня в Україні заборонено проведення всіх масових заходів (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних тощо), у яких бере участь понад 10 осіб.

25 березня, уряд України ввів режим надзвичайної ситуації по всій території країни та продовжив карантин до 24 квітня.

Фото: life.bodo.ua