Далай-лама поділиться їжею та ліками з бідними в Індії під час пандемії

Тибетський духовний лідер Далай-лама пожертвує продукти харчування та ліки нужденним членам суспільства в Індії у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє CNN.

Далай-лама сьогодні заявив, що пожертвує "необхідні запаси, такі як їжа та ліки для бідних та нужденних членів громади", на тлі поширення пандемії в Індії.

"Оскільки Хімачал-Прадеш (індійський штат - ред.) був моїм домом майже 60 років, я відчуваю близькість до його жителів", - написав тибетський духовний лідер.

Далай-лама висловив упевненість, що кроки, які вживає уряд прем’єр-міністра Індії Нарендри Моді, "будуть ефективними у стримуванні поширення вірусу".

Розмір пожертвування не розголошується.

Далай-лама з 12 лютого скасував усі свої громадські заходи "до подальшого повідомлення".

Як повідомляється, раніше в Індії був введений загальний карантин на 21 день через пандемію коронавірусу COVID-19.

За даними Worldometer, кількість заражених вірусом в країні становить 719 осіб, ще 16 людей померли.