Далай-лама поділиться їжею та ліками з бідними в Індії під час пандемії
Про це повідомляє CNN.
Далай-лама сьогодні заявив, що пожертвує "необхідні запаси, такі як їжа та ліки для бідних та нужденних членів громади", на тлі поширення пандемії в Індії.
"Оскільки Хімачал-Прадеш (індійський штат - ред.) був моїм домом майже 60 років, я відчуваю близькість до його жителів", - написав тибетський духовний лідер.
Далай-лама висловив упевненість, що кроки, які вживає уряд прем’єр-міністра Індії Нарендри Моді, "будуть ефективними у стримуванні поширення вірусу".
Розмір пожертвування не розголошується.
Далай-лама з 12 лютого скасував усі свої громадські заходи "до подальшого повідомлення".
Як повідомляється, раніше в Індії був введений загальний карантин на 21 день через пандемію коронавірусу COVID-19.
За даними Worldometer, кількість заражених вірусом в країні становить 719 осіб, ще 16 людей померли.