В Індії новонароджену назвали Короною – через пандемію Covid-19

В індійському штаті Уттар Прадеж новонароджену назвали Короною - з огляду на пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє місцеве видання Dessan Herald.

«На тлі спалаху коронавірусу у світі новонароджену дівчинку назвали Короною в місті Горакпур (Уттар Прадеш)», - йдеться у повідомленні.

За словами дядька дівчинки Нітеша Тріпаті, коронавірус «об’єднав» громаду й «надихнув» людей разом боротися проти хвороби. А ім’я його племінниці обирали всією родиною.

Тріпапі впевнений, що маленька стане свого роду «символом об’єднання людей у боротьбі проти вірусу».

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Як повідомляв Укрінформ, за даними Worldometers, станом на ранок 25 березня у світі зафіксовано 423 515 випадків зараження коронавірусом, з них 18 910 летальних і 109 154 особи одужали.

В Україні 113 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 4 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні.