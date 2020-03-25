У США від коронавірусу помер відомий драматург

У США від ускладнень, викликаних коронавірусом, у віці 81 року помер знаменитий драматург Терренс Макнеллі.

Про це повідомляє ВВС.

«Драматург Терренс Макнеллі помер у Флориді від ускладнень при коронавірусі», - йдеться в повідомленні.

За свою кар'єру 81-річний драматург чотири рази був удостоєний престижної премії «Тоні». Він був відомий своїми вдумливими хроніками про життя ЛГБТ, гомофобію, кохання і СНІД. Він написав більш як три десятки п'єс за свою майже 60-річну кар'єру.

Макнеллі переніс рак легені й жив з хронічним обструктивним захворюванням легень.

Як повідомлялося, станом на ранок 25 березня у світі зареєстровано 422 959 випадків зараження коронавірусом, зокрема 18 907 летальних випадків і 109 144 одужань.

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