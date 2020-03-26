Рада з держпідтримки кіно збереться 2 квітня

Рада з держпідтримки кіно збереться 2 квітня

Укрінформ
Рада з державної підтримки кінематографії проведе 2 квітня засідання.

Оголошення про це оприлюднено на сайті Держкіно.

Як зазначається, на порядку денному - розгляд звернення Держкіно щодо подовження строків виконання зобов’язань згідно з договорами на 6 місяців для всіх фільмів, що знаходяться у виробництві, у зв’язку із запровадженням карантинних заходів в Україні з метою запобігання поширенню коронавірусу.

Засідання відбудеться об 11:00 у приміщенні Держкіно за адресою: м. Київ, вул. Лаврська, 10.

Зазначається, що через карантинні заходи, зокрема заборону проведення всіх масових заходів за участю понад 10 осіб, вхід до зали буде обмежений.

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Як повідомлялося, Кабінет міністрів 25 березня запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території України та продовжив карантин до 24 квітня з метою запобігання поширенню Covid-19.

За даними МОЗ, станом на ранок 26 березня в Україні 156 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу було зафіксовано 43 нові випадки.

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