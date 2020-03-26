Рада з держпідтримки кіно збереться 2 квітня

Рада з державної підтримки кінематографії проведе 2 квітня засідання.

Оголошення про це оприлюднено на сайті Держкіно.

Як зазначається, на порядку денному - розгляд звернення Держкіно щодо подовження строків виконання зобов’язань згідно з договорами на 6 місяців для всіх фільмів, що знаходяться у виробництві, у зв’язку із запровадженням карантинних заходів в Україні з метою запобігання поширенню коронавірусу.

Засідання відбудеться об 11:00 у приміщенні Держкіно за адресою: м. Київ, вул. Лаврська, 10.

Зазначається, що через карантинні заходи, зокрема заборону проведення всіх масових заходів за участю понад 10 осіб, вхід до зали буде обмежений.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів 25 березня запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території України та продовжив карантин до 24 квітня з метою запобігання поширенню Covid-19.

За даними МОЗ, станом на ранок 26 березня в Україні 156 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу було зафіксовано 43 нові випадки.