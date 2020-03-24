Дмитро Томашпольський, кінорежисер

Під час карантину віддалено знімаємо повний метр. Головне, щоб не дійшло до серіалу!

Уже на другий день карантину Дмитро Томашпольський – автор давно очікуваного езотеричного детективу «Сторонній» та співавтор (разом з дружиною, кінорежисеркою Оленою Дем’яненко) «F 63.9. Хвороба кохання» – почав шукати сценарну ідею для свого нового кіно. Унікальність фільму – в тому, що його буде знято в умовах ізоляції всієї творчої групи. А буквально вчора, через добу після оголошення кастингу, митець отримав понад сотню акторських онлайн-проб. Про коронавірусний карантин як мотиватор для розвитку нового українського кіно – в інтерв’ю відомого кінорежисера і продюсера. - Дмитре, про що буде це кіно? Про будні коронавірусу? - Ні, не про будні коронавірусу. Це не документалка. А повнометражний півторагодинний ігровий фільм, який буде знято за сценарієм. І актори гратимуть не себе, а персонажів. Незвичним у ньому буде тільки те, що його виробництво здійснюватиметься віддалено. Адже кожен з учасників процесу перебуває в ізоляції. Як і належить усім свідомим громадянам.

- Поділитесь сюжетними деталями? - Я свідомо уникаю переповідати історію. Скажу лише, що її назва «ПРОСТІР/SPACE», складатиметься вона з багатьох сюжетних ліній, і це фантастика. Переконаний, що саме в жанрі SCI-FI актуальні проблеми можуть бути розкриті набагато глибше, аніж в інших жанрах, навіть у документалістиці. - Якщо фільм зніматиметься не професійною кінотехнікою, а гаджетами, ви розраховуєте на технічну «просунутість», технічну грамотність акторів, чи влаштуєте для них спеціальний тренінг? - Здебільшого зйомки здійснюватимуться мобільними телефонами, планшетами, фотоапаратами у технічному форматі HD. Наразі триває тестування технології самозйомки і контакту з режисером. Зізнаюсь, ми не очікували такої оперативності й кмітливості від наших акторів. За добу я вже отримав понад сто відео, а заявок на участь у проєкті – близько 500. - Щось уже встигли переглянути? - Якщо чесно, я вже божеволію! Не можу дивитися, бо завантажую постійно. Але те, що встиг побачити – дуже цікаве. І я вже передчуваю серйозну етичну проблему, бо неможливо залучити всіх. Можливо, доведеться створювати дублюючі склади, як у театрі, такі собі паралельні фільми. Може, зроблю тизери з акторських відео.

- Отже, Дмитре, ви – на стадії кастингу? - Знаєте, сьогодні достатньо велика кількість чудових акторів вправляються не тільки у професійній майстерності, а й у технології віддаленої зйомки. І цілком можливо, що у фільмі братимуть участь іноземні артисти. Вони отримали завдання, надсилають своє відео, отримують фідбек із зауваженнями. Після чого роблять другий, третій, скільки необхідно буде дублів, допоки ми не отримаємо адекватний творчий та технічний результати. - А діалоги між партнерами будуть лише у скайп-режимі? - Ні, ми попросили акторів підшукати собі партнерів, аби у фільмі були сцени з живими діалогами. Багато акторів на карантині цілими акторськими родинами – чоловіки/дружини, друзі/подруги, батьки, діти. Звісно, стрічку прикрасять домашні улюбленці.