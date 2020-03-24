В українській Вікіпедії вже понад мільйон статей

Кількість статей в українській Вікіпедії перевищила мільйон.

Це сталося 23 березня, повідомляють на сторінці проєкту у Facebook.

"23 березня українська Вікіпедія перетнула позначку в мільйон статей! Ювілейною стала стаття про американську співачку Одетту", - йдеться у повідомленні.

Як зазначає команда української Вікіпедії, за 16 років вона стала найбільшою онлайн-енциклопедією українською мовою, яка коли-небудь існувала.

Мільйонною стала стаття про афроамериканську співачку й активістку, яку вважали "Голосом боротьби за громадянські права". Започаткував статтю Олег Кущ, освітянин із Кременчука, який викладає зарубіжну літературу в Кременчуцькому педагогічному коледжі.

Вікіпедія (англ. Wikipedia) — загальнодоступна вільна багатомовна онлайн-енциклопедія, якою опікується неприбуткова організація "Фонд Вікімедіа". Назва утворена від слів "вікі" (технології для створення сайтів) та "енциклопедія". Засновниками Вікіпедії є Ларрі Сенгер та Джиммі Вейлз. Офіційне відкриття відбулося 15 січня 2001 року.

До її наповнення і редагування статей долучаються волонтери в усьому світі. Станом на березень 2020 року Вікіпедія містить понад 50 млн статей. Сайт складається з 289 мовних розділів (національних Вікіпедій). Найбільшою національною Вікіпедією за кількістю статей є англійська, яка містить понад 6 млн статей.

Першу статтю українського розділу Вікіпедії - "Атом" - було створено 30 січня 2004 року.