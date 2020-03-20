У Бердянському зоопарку народилися білі тигренята

У бердянському зоопарку «Сафарі» біла тигриця Азіру привела потомство. Рано-вранці на світ з'явилися двоє тигренят.

Відео керівництво зоопарку опублікувало на сторінці в Facebook.

«Друзі, поспішаємо поділитися з вами головною новиною зоопарку. Карантин карантином, а природа не стоїть на місці і намагається радувати такими моментами, як сьогодні. Вранці 20.03.20 наша біла тигриця Азіру народила малят, поки що двох, але можливо з'являться ще», - йдеться в повідомленні.

Стать тигренят поки що не визначили. Хижу маму поки не турбують. Вже завтра, 21 березня, зоопарк оголосить конкурс на цікаві імена для них.

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Тигриця Азіру приїхала до Бердянська з Братислави. У 2018 році вона вже приводила потомство: двох хлопчиків і дівчинку. Тигриця народилася абсолютно білою.