Із Василівського центру реабілітації хижаків відправили до ПАР першого лева

Сьогодні, 2 лютого, з Василівського центру реабілітації хижаків до ПАР відправили першого лева, якого рік тому замученого і виснаженого перевезли з приватного зоопарку, розташованого в місті Покровськ (Донецька область).

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Лев на прізвисько Льова приїхав до нас за досить жахливих обставин. Історія його появи тут пов'язана з великою травмою, яку він отримав під час транспортування. Кілька днів ми не розуміли, буде він жити чи ні. Ми про нього переймалися більш за всіх. На нього чекає великий переліт, зміна оточення, клімату - ми теж хвилюємося», -розповідає власник Василівського центру реабілітації хижаків Олександр Пилишенко.

Керівник благодійного фонду «Міжнародна організація Лоренса Ентоні» Лайонел Де Ланге сьогодні особисто відвідав Василівку, аби проконтролювати вивезення лева до ПАР.

«До нас звернулися активісти, які розповіли про цих звірів. Ми почали писати листи до Міністерства екології (офіційно тварини належать державі, їх конфіскували у колишнього господаря, власника приватного зоопарку «Парк Покровського періоду» - ред.). Ми повідомили державі про те, що можемо забрати левів до ПАР. Почалася робота з документами. Олександр поїхав та забрав звірів із Покровська. Весь цей час годував за власні гроші. Наразі одного лева ми забираємо. Про решту левів, на жаль, забули як активісти, так і держава. Сподіваємося, що зможемо оформити всі документи, і вони так само поїдуть на батьківщину», - наголошує Де Ланге.

У ПАР лев буде жити на території площею в 1 га. Йому нададуть необхідну медичну допомогу.

За словами засновниць центру Love Lions Alive, в Південній Африці в центрі вже перебувають 17 левів. Там планують забрати інших левів із Покровська, проте Міністерство екології України ще має зробити документи.

Як повідомлялося, з грудня 2018 року по січень 2019-го Олександр Пилишенко перевіз із приватного зоопарку, розташованого в місті Покровськ (Донецька область), 11 тварин (6 ведмедів і 5 левів). Один лев був настільки виснаженим, що раптово помер через день після переїзду, одну ведмедицю забрали до притулку для ведмедів «Домажир». Решта хижаків поки що лишаються в Василівському центрі реабілітації.

Міжнародна організація Лоренса Ентоні раніше відправляла до ПАР у центр реабілітації 4 левів із Самбора, 5 - з Бердянська.