Playboy припиняє друкувати журнал через коронавірус

Компанія Playboy Enterprises прийняла рішення призупинити випуск друкованої версії журналу в 2020 році через коронавірус.

Про це йдеться у відкритому листі керівника Playboy Enterprises Бена Кона, опублікованого на платформі Medium.

За його словами, пандемія коронавірусу негативно вплине на виробництво контенту і ланцюжок поставок журналу.

"… Ми вирішили, що наш весняний випуск 2020 року, який з’явиться у газетних кіосках США та у електронній версії цього тижня, буде нашою останньою друкованою версією цього року", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, увесь контент, зокрема Playboy Interview, 20Q, Playboy Advisor та видання Playmate виходитимуть лише у цифровому форматі.

Водночас Кон зазначив, що у 2021 році планується випуск нових друкованих продуктів. Подробиці щодо них він не розкрив.

"Ми повернемося з новими і свіжими друкованими пропозиціями в різних формах: спеціальні видання, партнерські відносини з провокаційними авторами, тимчасові колекції та багато іншого. Друк - це те, як ми починали, і друк завжди буде частиною того, ким ми є", - йдеться в заяві.

"За останні 66 років ми стали чимось значно більшим, ніж журнал. Тож іноді треба відпускати минуле, щоб створити місце для майбутнього. Ми спрямовуємо нашу увагу на досягнення нашої місії в якомога ефективніший та дієвіший спосіб: допомогти створити таку культуру, де всі люди зможуть отримувати задоволення", - зазначив він.

Як відомо, Playboy — це американський чоловічий лайф-стайл журнал розважального характеру. Він був заснований в Чикаго в 1953 році Г'ю Гефнером і його колегами, і частково був фінансований за рахунок кредиту від матері Гефнера сумою в $1000.

Видання відоме своїми фотографіями оголених і напівоголених моделей (Playmates). Playboy зіграв важливу роль у ході сексуальної революції і залишається одним з найвідоміших у світі брендів, які виросли в Playboy Enterprises, Inc.

На додаток до "флагманського" журналу в Сполучених Штатах також виходять спеціальні національні версії Playboy по всьому світу.