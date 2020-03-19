Зйомки спецвипуску “Друзів“ відклали через коронавірус – ЗМІ

У США до травня відклали зйомки спецвипуску про возз’єднання “Друзів“ через поширення коронавірусу у країні.

Про це повідомляє The Hollywood Reporter із посиланням на джерела.

"Зйомки спецвипуску без сценарію щодо возз’єднання ("Друзів" – ред.) повинні були початися цього місяця, проте їх відтермінували через світову пандемію коронавірусу", - йдеться у повідомленні.

За словами співрозмовників, зйомки повинні були тривати наступного понеділка й вівторка на знімальній площадці Warner Bros. Studio у Бурбанку, що біля Лос-Анджелесу.

Проте через поточний стан справ із коронавірусом, зйомки були відкладені до щонайменше травня.

Конкретна дата початку зйомок поки що невідома.

Як повідомлялося, на початку лютого цього року головні актори американського серіалу “Друзі” погодили зняти спільний спеціальний випуск.

Сам серіал виходив у ефір у 1994-2004 роках. Він приніс міжнародну славу виконавцям головних ролей, виграв низку нагород і здобув величезну аудиторію.