Ще один відомий голлівудський актор заразився коронавірусом

Відомий голлівудській актор Ідріс Елба повідомив, що має позитивний тест на коронавірус (Covid-19).

Про це він написав у Twitter.

«Я здав позитивний тест на Covid-19. Почуваюся добре та не маю симптомів (хвороби – ред.). Однак знаходжусь у самоізоляції», - повідомив Елба.

Актор також закликав людей залишатися вдома і не панікувати.

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Раніше американський актор Том Генкс і його дружина Ріта Вілсон пройшли лікування від коронавірусної інфекції в Австралії.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 17 березня у світі зафіксовано 182 727 інфікованих осіб, з них тих, хто хворів Covid-19 і одужав - 79 883 осіб, а тих, хто помер – 7 174.

В Україні 7 підтверджених випадків інфікування Covid-19, з них один летальний на Житомирщині. У Чернівцях померла жінка, в якої підозрювали коронавірус, але факт захворювання не підтверджено.