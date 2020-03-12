У Лівані знайшли Євангеліє Івана Мазепи арабською мовою

Посол України в Лівані Ігор Осташ знайшов у православних і греко-католицьких монастирях кілька Біблій, серед яких надруковане у 1708 році в Алеппо коштовне Євангеліє Івана Мазепи.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

"Кілька років тому, очоливши дипломатичну місію поглиблення українсько-близькосхідних відносин, Ігор Осташ, надзвичайний та повноважний посол України в Лівані і науковець, розпочав пошуки арабського примірника "Євангелія" на території Лівану, який також належить до території Антіохійського патріархату", - йдеться у повідомленні.

У Лівані знайшли унікальне Євангеліє Івана Мазепи арабською мовою / Фото: RFE/RL

Одну з раритетних знахідок виявили наприкінці 2019 року під час відвідин Баламандського монастиря, у спеціальному Центрі консервації стародруків.

Ще два примірники були знайдені у монастирі Святого Іоанна у Хиншарі. "Це один із перших центрів друкарства на Близькому Сході, та монастир, що тепер також пов’язаний з іменем Івана Мазепи. Буквально кілька днів тому дослідник повідомив, що у монастирі Святого Іоанна знайдено ще два примірники Євангелія, надрукованого у місті Алеппо друкарем Абдаллою Захером", - додали у повідомленні.

За час пошуків було знайдено кілька Євангелій, однак, усі вони є неповними. На відміну від музейних примірників, ці Євангелія ще до останнього часу використовувалися священнослужителями.

"Євангеліє від Івана Мазепи друкував Абдалла Захер, який тут, у Лівані, вважається першодрукарем. Його постать – ще одна ниточка між Ліваном та Україною. У різних Євангеліях бракує різної кількості сторінок, але в основному найбільше втрат – серед перших та останніх сторінок. Ми зрозуміли, що практично неможливо знайти дві однакові Біблії. Тираж друкувався приблизно протягом року і впродовж цього часу дуже часто виготовляли нові літери та елементи шрифтів. Але ми не зупиняємося в наших пошуках. Заплановано відвідини ще одного монастиря, про деякі речі ми зараз не можемо говорити, зважаючи на сучасну політичну ситуацію. Одне можу сказати точно: видання "Євангелія" буде здійснено цього року. Щодо тексту, то сьогодні ми проводимо текстологічні і графологічні дослідження. Вони будуть опубліковані разом із Біблією", - запевнив Осташ.

Видання пише, що паралельно із дослідженням розпочато і зйомки документального фільму про Євангеліє від Мазепи, де автор Ігор Осташ разом із режисером Станіславом Литвиновим хочуть розповісти захопливу подорож цього видання у віках. У фільмі будуть подробиці взаємин між патріархом Антіохійським та гетьманом Мазепою.

Зазначається також, відносини між українською православною церквою і православ'ям Сходу є давніми. Дружні взаємини між гетьманом Мазепою та Антіохійським патріархом і заразом Алеппським митрополитом Афанасієм ІV Даббасом розпочалися тоді, коли патріарх здійснював місії на території Валахії, Молдови й України у пошуках підтримки для православної церкви Сходу.

Іван Мазепа надав реальну допомогу православним християнам арабського світу. Результатом такої підтримки гетьмана стало видання у січні 1708 року в Алеппо за кошти Мазепи Євангелія арабською мовою.

На видання Євангелія, яке було подарунком Мазепи Антіохійській церкві, гетьман надав 3000 золотих, а до цього виділив іще 3000 на підтримку Антіохії.