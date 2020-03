120 метрів над землею: Руслана зняла кліп на башті вітряка

Переможниця Євробачення-2004, народна артистка України Руслана презентувала новий відеокліп “Ми вітер/ We Are Wind”.

Про це співачка повідомила на своїй сторінці у Facebook.

“Відео, що зроблене на зрізі поп-музики та соціальної футуристики. Я танцювала та створювала динамічний перфоменс на башті вітрогенератора на висоті 120 метрів над землею. Оригінальна танцювальна пластика та неймовірні краєвиди, перемішані з доданою реальністю навіть при перегляді викликають легке запаморочення”, – зазначила Руслана.

Артистка підкреслила, що сьогодні сцену, мікрофон і свою діяльність розглядає як призначення для популяризації чистої енергії через попкультуру, створення нової культури енергії, яку її команда назвала “Art of Energy” – творіння енергії серцем.

“Це ширше і глибше ніж просто технології чи алгоритмі, це філософія, це внутрішній всесвіт людини та неосяжні горизонти майбутнього. Ми показали прогресивне і надзвичайно інноваційне, доволі амбітне бачення завтрашнього дня. Ми бачимо майбутнє на чистій енергії і своє життя на чистій енергії”, – додала Руслана.

Музична відеоробота Руслани “Ми Вітер” відзнята на 3,5 МВт-му вітряку на Херсонщині на Новотроїцькій ВЕС компанії “Віндкрафт Україна”.

Як повідомлялося, допрем’єрний показ музичного відео «Ми вітер/ We Are Wind» та презентація однойменного міні-альбому з чотирьох пісень Руслани відбулися 29 лютого у Києві. Велику ж прем'єра кліпу «Ми вітер/ We Are Wind» двома мовами на музичних каналах і на офіційному YouTube-каналі Руслани її команда спершу планувала 5 березня.

Раніше, 21 серпня 2018 року в ексклюзивному коментарі Укрінформу Руслана розповіла, що працює над альбомом «Дика енергія — 2», перші прем'єри з якого анонсувала на осінь, а також готує нове шоу. Згодом 25 серпня Держагентство з енергоефективності і енергозбереження та співачка Руслана Лижичко підписали Меморандум про партнерство у просуванні ідей "чистої" енергії. Наприкінці вересня того ж року в Гамбурзі Руслану проголосили Глобальним амбасадором відновлюваної енергії у світі — відповідний сертифікат вона отримала на саміті WindEnergy Hamburg від генерального секретаря Всесвітньої вітроенергетичної асоціації та члена виконавчого комітету платформи Global 100% RE Стефана Гсаенера.