Нова пісня alyona alyona стала саундтреком до фільму “Пульс”

Офіційним саундтреком спортивної драми “Пульс”, прем’єра якої запланована на 19 березня, стала пісня GO! у виконанні української реперки alyona alyona.

Як повідомляє FILM.UA Group.

“Музику до пісні написав Вадим Алхутов (Teejay), а слова – сама виконавиця. Пісня GO! вчить не тримати образ на долю, ніколи не здаватися і йти власним шляхом – такі ж меседжі вкладають в образ та вчинки головної героїні Оксани творці спортивної драми “Пульс”, - ідеться в пресрелізі.

Як зазначає режисер фільму Сергій Чеботаренко, alyona alyona сама могла б стати головною героїнею художнього фільму.

“Вихователька у дитячому садочку невеличкого СМТ пише реп та своїми нетиповими текстами, зовнішністю та виконанням врешті-решт підкорює Олімп. В цьому сенсі вони дуже схожі з Оксаною, героїнею нашого фільму. Й, авжеж, така паралель тільки підсилює меседж, що alyona alyona вкладає у цей трек”, – говорить режисер.

У кліпі можна побачити нові кадри зі спортивної драми “Пульс”. Нещодавно відбувся реліз першого офіційного трейлера, саундтреком до якого також стала пісня alyona alyona “Як би я була не я”.

За OST фільму “Пульс” відповідає композитор та музикант Євген Філатов (The Maneken). Для Євгена “Пульс” став другим великим досвідом у повному метрі, попередньою була його робота для романтично-фантазійної стрічки “Віддана”.

“Пульс” – біографічна спортивна драма, що ґрунтується на реальній історії української чемпіонки Оксани Ботурчук. Зйомки фільму було завершено торік на початку осені.

Виробником стрічки є компанія KINOROB, за підтримки Міністерства культури України. Дистриб’ютори - MMD UA і FILM.UA Distribution.

Режисер - Сергій Чеботаренко. Продюсер - Єгор Олесов. Оператор - Юрій Король. Автори сценарію - Ярослав Войцешек, Максим Черниш. Художник-постановник: Марія Островська. Композитор - Євген Філатов.

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У ролях: Наталія Бабенко (Оксана), Станіслав Боклан (тренер), Вікторія Левченко (Олена, сестра Оксани), Наталія Доля (мати), Олександр Кобзар (батько), Лілія Ребрик (тренер Ірина), Ахтем Сеітаблаєв (лікар), Роман Ясіновський (Дмитро), Максим Самчик (Макс), Сергій Лузановський (Сергій), Дар’я Баріхашвілі (Ганна).

Це історія про юну українську легкоатлетку, яка живе в маленькому містечку та має велику мрію — потрапити на Олімпійські ігри. Її спортивна кар’єра тільки починається, та вона демонструє хороші результати. Але внаслідок жахливої автомобільної аварії дівчина зазнає важких травм і майже втрачає зір. Здається, що тепер Оксана не має шансів не тільки на омріяні Олімпійські ігри, а й на нормальне життя. Проте вона не збирається здаватися та прагне довести, що на шляху до справжньої мрії не існує перешкод.