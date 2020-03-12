Анімаційний фестиваль Linoleum 2020 приймає заявки
Про це повідомляє пресслужба Держкіно.
“Прийом заявок на участь в конкурсних програмах фестивалю розпочалося 4 березня і триватиме до 15 травня”, - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, фільми приймаються через фестивальну платформу filmfreeway.
Українські автори можуть подати свої роботи в національний конкурс або на конкурс комерційної анімації (музичні відео, освітні фільми, реклама). До участі допускаються фільми, виконані у будь-якій анімаційній техніці, включно з картинами, в яких анімація поєднана з грою акторів та документалістикою. Анімаційна частина має становити понад 40% фільму і не перевищувати хронометраж у 30 хв. Фільми мають бути виготовлені після 1 липня 2019 року.
Програма 7 фестивалю Linoleum також включатиме міжнародний конкурс, покази експериментальної анімації та відеоарту, дитячої анімації, тематичних добірок, ретроспективи української мультиплікації, скринінгів програм міжнародних фестивалів та освітньої програми.
Цьогорічна тема фестивалю – Стати людиною (Becoming Human) – шукатиме відповіді на питання, що саме нас нею робить. Завдяки своїй ірреальній природі анімація може працювати на території метафізики, релігії, психології та антропології, досліджуючи такі області нашого досвіду, що є невловимими для інших форм мистецтва та науки.
Регламент фестивалю можна переглянути за посиланням.
Організатор фестивалю – анімаційна студія Animagrad за підтримки Державного агентства України з питань кіно.
Фото: platfor.ma