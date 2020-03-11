Каннський кінофестиваль можуть скасувати через коронавірус

73-ий Каннський кінофестиваль, запланований на 12-23 травня, може не відбутися, якщо пік епідемії коронавірусу у Франції не мине у березні.

Таку думку Le Figaro висловив президент фестивалю П‘єр Лескюр.

«Ми залишаємося досить оптимістичними, сподіваючись, що епідемія досягне піку наприкінці березня і ми трохи вільніше почнемо дихати в квітні. Але ми стежимо за ситуацією. Якщо ні, скасуємо (кінофестиваль)», - сказав він.

А тим часом упорядники щорічного найбільшого у Франції кінофестивалю серіалів Séries Mania у Лілі скасували захід, що мав проходити з 20 по 28 березня. «Щорічно з моменту започаткування в Лілі Séries Mania об'єднує 80 тис. відвідувачів фестивалю та понад 3 тис. фахівців. Враховуючи заборону уряду на всі зібрання чисельністю понад 1 тис. осіб та безліч обмежень, що діють на поїздки наших французьких та міжнародних учасників, ми вирішили скасувати подію», - заявив президент фестивалю Родольф Белмер, якого цитує Liberation.

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Загалом, по всій країні скасовуються або переносяться на пізніший термін культурні та спортивні події, аби стримати поширення нового коронавірусу. Зокрема, раніше інший великий міжнародний фестиваль французьких серіалів, Canneseries, який мав відбутися наприкінці березня в Каннах, був перенесений на осінь. А раніше перенесли на наступний рік ярмарок телевізійного та цифрового контенту MIPTV, який щороку відвідують представники більш ніж 100 країн.

Президент Франції Еммануель Макрон у четвер о 20:00 виступить із телезверненням до нації у зв‘язку з поширенням коронавірусу, інформує Єлісейський палац.