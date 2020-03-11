Ukrainian Institute запускає програму міжнародної промоції українського кіно

Український інститут запускає довгострокову програму системної підтримки міжнародної промоції українського кіно — proMOTION.

Про це повідомляється на офіційному сайті Ukrainian Institute.

“Мета програми — посилити спроможність акторів української кіноіндустрії до репрезентації за кордоном та міжнародної співпраці, зокрема з фаховими агенціями з промоції”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, підтримку з міжнародної промоції отримують 5 кінопроєктів, які набрали вищі бали. Сума підтримки не може перевищувати 150 000 грн (разом з ПДВ). Промоційна кампанія конкурсного проєкту має бути реалізована з 4 травня по 15 вересня 2020 року.

За результатами відкритого конкурсу, цього року 5 кінопроєктів отримають до 150 000 грн для просування фільму за кордоном.

На програму можуть подаватися проєкти: на фінальних стадіях виробництва; готові до фестивального прокату; готові до кінотеатрального прокату.

З продюсерськими компаніями, що стануть переможцями конкурсу, буде укладено договір про надання промоційних послуг, що передбачає звітність відповідно до вимог Українського інституту.

Щоб податися на участь у програмі proMOTION, треба надіслати на адресу promotion@ui.org.ua листа з темою “proMOTION1: Заявка на участь” не пізніше 3 квітня 2020 року, до 23:59 за київським часом. Результати буде оголошено 20 квітня.

Більше інформації про програму — на сайті Українського інституту.