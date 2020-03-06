“Українська весна” у Брюсселі: показ п'яти фільмів та зустріч із Сенцовим

У Брюсселі 27 - 29 березня відбудеться кінопрограма фестивалю “Українська весна”, який продовжує низку культурних ініціатив у європейській столиці, де розмістилися штаб-квартири Євросоюзу та НАТО.

Про це повідомляє пресслужба Держкіно.

“До кінопрограми “Української весни” увійшли п’ять фільмів, усі вони створені за державної підтримки. Також в межах проєкту відбудеться публічна зустріч з українським режисером, письменником і громадським активістом Олегом Сенцовим”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, фестиваль відбудеться в Центрі образотворчих мистецтв BOZAR – найбільшій культурній інституції Бельгії. Зустріч із Сенцовим відбудеться в дискусійному форматі Agora. Дискусію модеруватиме професор історії Од Мерлен.

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Кінопрограма фестивалю включає найактуальніше українське кіно 2019-2020 років.

Відкриє фестиваль у Брюсселі комедія “Мої думки тихі” Антоніо Лукіча. Фільм представлять сам режисер і виконавці головних ролей Ірма Вітовська та Андрій Лідаговський. Драму “Додому” представлять режисер Наріман Алієв та виконавець головної ролі Ахтем Сеітаблаєв, режисерську версію військової драми “U311: Черкаси” - режисер Тимур Ященко та продюсер Марта Лотиш.

Кінопрограма включає також документальну стрічку “Земля блакитна, ніби апельсин” режисера Ірини Цілик, яка й презентує фільм, а також пригодницьку фантастичну стрічку Анатолія Матешка “Фокстер & Макс”.

“Українська весна” проводиться за підтримки Посольства України в Бельгії, Державного агентства України з питань кіно, Товариства українців у Бельгії, Центру образотворчих мистецтв BOZAR та кінокомпанії Arthouse Traffic.