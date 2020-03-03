Сенцов на врученні кінопремії у Польщі нагадав про російську агресію в Україні

Колишній в’язень Кремля український кінорежисер Олег Сенцов подякував полякам за підтримку українського народу у боротьбі з російським агресором.

Про це він заявив у понеділок у Варшаві під час церемонії вручення кінонагороди “Орли-2020”, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми весь час боремося. Я вдячний польському народові за підтримку у боротьбі з нашим спільним ворогом – російським агресором. Ми всі хочемо жити в мирі, але в Україні це неможливо, поки... є Путін”, - наголосив Сенцов.

Він також подякував польським кінематографістам за підтримку, яку вони надавали під час його ув'язнення.

Сенцов підкреслив, що боротьба з агресором триває, а в російських в’язницях ще перебуває близько 100 українських політв’язнів.

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Український режисер також висловив сподівання на співпрацю з польськими колегами у зйомках свого фільму.

Під час церемонії вручення кінонагород “Орли-2020” найкращим фільмом визнано цьогорічного національного номінанта на премію "Оскар" – фільм “Боже тіло” режисера Яна Комаси. Ця стрічка здобула перемогу загалом в 11 категоріях, зокрема за найкращу режисуру, сценарій, операторську роботу, найкращі чоловічі та жіночі ролі, зокрема і другого плану. Фільм розповідає про 20-річного Даніеля, який, вийшовши з колонії для неповнолітніх, вдає з себе священника.

Варто зазначити, що у категорії “Кращий фільм” номінувався і фільм "Mr. Jones" (в українському прокаті - "Ціна правди" ) Агнєшки Голланд про валлійського журналіста Гарета Джонса, який першим розповів світові про Голодомор. Цей історичний трилер є копродукцією Польщі, України та Великої Британії.

У категорії “Кращий європейський фільм” перемогла британсько-ірландсько-американська кінокартина “Фаворитка” режисера Гіоргоса Лантімоса, а кращим серіалом став третій сезон “Ватаги” – польського гостросюжетного детективу про боротьбу прикордонників з контрабандою і організованою злочинністю на польсько-українському кордоні.

Найкращим документальним фільмом став “Тільки не говори нікому” братів Томаша і Марека Секєльських, що розповідає про прояви педофілії серед священників Римо-католицької церкви у Польщі, який у Youtube набрав 23 млн переглядів.