Сенцов став членом журі Міжнародного фестивалю Docudays UA

Кінорежисер Олег Сенцов став членом журі 17-го Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA, який відбудеться 20 — 29 березня.

Про це повідомляє пресслужба фестивалю.

“Цього року фестивальне журі обиратиме фільми-переможці в конкурсних програмах DOCU/СВІТ, DOCU/КОРОТКО, DOCU/УКРАЇНА, а також стрічки в спеціальній номінації RIGHTS NOW!”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, до журі міжнародного конкурсу повнометражних та середньометражних фільмів DOCU/СВІТ увійшли видатна французька режисерка Клер Сімон, українська кінокритикиня Дарія Бадьор, Хосе-Рамон “Мон” Рівас, незалежний куратор кінопрограм.

Найкращі фільми в міжнародному конкурсі короткометражних стрічок DOCU/КОРОТКО й національному конкурсі DOCU/УКРАЇНА будуть обирати програмний директор ОМКФ Антельм Відо, продюсер Мікель Опструп та Владан Петковіч, журналіст і куратор фестивальних програм.

Нагороду RIGHTS NOW! вручають креативному документальному кіно, що досліджує сучасний світ і робить значний внесок у дискусію про людську гідність, свободу та рівність. На неї номінуються 10 фільмів з усіх кінопрограм Docudays UA. Переможців та переможниць у номінації RIGHTS NOW! визначатимуть український кінорежисер, письменник Олег Сенцов, фахівець у сфері захисту прав дитини Олена Розвадовська та освітній активіст, письменник Енвер Джуліман.