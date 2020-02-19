Фільм "Перша сотня" виклали онлайн

У вільному доступі в мережі з’явився фільм "Перша сотня", створений творчим об'єднанням Вabylon'13.

Про це Укрінформу повідомив член творчого об’єднання, кінорежисер Володимир Тихий.

«Відтепер в онлайн з’явився фільм, який розповідає про Першу сотню Майдану, яка після початку російської військової агресії на Донбасі пішла захищати Україну на фронт», - сказав Тихий.

Авторами стрічки є Ярослав Пілунський, Юлія Шашкова та Юрій Грузинов.

Зйомки фільму відбувалися з жовтня 2013 до грудня 2016 року.

Половину вартості фільму (1 989 325 грн) профінансувала держава.

Фільм «Перша сотня» є володарем призу глядацьких симпатій міжнародного кінофестивалю Docudays UA-2018.