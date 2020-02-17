Завершили зйомки документального фільму

Завершили зйомки документального фільму "Не все буде добре"

Укрінформ
Українська компанія "ТАТОФІЛЬМ" представила Державному агентству України з питань кіно завершений виробництвом документальний фільм Адріана Пірву та Олени Максьом "Не все буде добре".

Про це повідомляє пресслужба Держкіно.

"Кінопроєкт спільного українсько-румунського фільму з робочою назвою «Народжені квітнем / Our special birthday» став одним із переможців десятого конкурсного відбору Держкіно та отримав державну підтримку розміром 1 млн 197 тис. 480 грн (близько 30% загальної вартості виробництва фільму). Режисерами та співавторами сценарію стрічки стали румун Адріан Пірву та українка Олена Максьом, продюсери картини з українського боку - Олена Єршова та Андрій Ящишин", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Бородянський розповів, на чому зосередиться Держкіно

Фільм розповідає про те, як молода румунська селянка вирушила до Україну на екскурсію. Вона перебувала на шостому місяці вагітності. Наступного дня вибухнув четвертий реактор найбільшої в Європі атомної електростанції, викидаючи в небо хмари радіоактивного пилу. Дівчина подорожує Україною ще протягом 2-х тижнів, їсть місцеву їжу, п'є воду й бере участь у першотравневій демонстрації, не знаючи, що тисячі людей в цей час борються з найбільшою в історії людства ядерною аварією.

Реліз фільму в Україні планується після фестивальної історії стрічки.

Фото: Wikipedia

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-