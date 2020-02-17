Завершили зйомки документального фільму "Не все буде добре"

Українська компанія "ТАТОФІЛЬМ" представила Державному агентству України з питань кіно завершений виробництвом документальний фільм Адріана Пірву та Олени Максьом "Не все буде добре".

Про це повідомляє пресслужба Держкіно.

"Кінопроєкт спільного українсько-румунського фільму з робочою назвою «Народжені квітнем / Our special birthday» став одним із переможців десятого конкурсного відбору Держкіно та отримав державну підтримку розміром 1 млн 197 тис. 480 грн (близько 30% загальної вартості виробництва фільму). Режисерами та співавторами сценарію стрічки стали румун Адріан Пірву та українка Олена Максьом, продюсери картини з українського боку - Олена Єршова та Андрій Ящишин", - йдеться у повідомленні.

Фільм розповідає про те, як молода румунська селянка вирушила до Україну на екскурсію. Вона перебувала на шостому місяці вагітності. Наступного дня вибухнув четвертий реактор найбільшої в Європі атомної електростанції, викидаючи в небо хмари радіоактивного пилу. Дівчина подорожує Україною ще протягом 2-х тижнів, їсть місцеву їжу, п'є воду й бере участь у першотравневій демонстрації, не знаючи, що тисячі людей в цей час борються з найбільшою в історії людства ядерною аварією.

Реліз фільму в Україні планується після фестивальної історії стрічки.

Фото: Wikipedia