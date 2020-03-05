Genesis оголосили про возз'єднання через 13 років

Британська рок-група Genesis оголосила про своє возз'єднання і найближчим часом почне готуватися до серії концертів.

Про це повідомляє The Guardian.

"Британська прог-рок-група Genesis оголосила про возз'єднання для серії концертів на британських стадіонах в листопаді і грудні", - йдеться в повідомленні.

Після запланованих на осінь концертів музиканти відправляться в гастрольний тур, який отримав назву Last Domino.

Рок-група також заявила, що до них приєднається 18-річний син Філа Коллінза Ніколас, який, як і його батько, гратиме на ударних.

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Як відомо, британська група Genesis, що виконує музику у стилі прогресивний рок, була створена в 1967 році. За цей час музиканти отримали безліч престижних нагород, в тому числі "Греммі". Їх останній спільний виступ відбувся 13 років тому.

Фото: Mondadori/Getty