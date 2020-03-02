До Запоріжжя на джазовий фестиваль приїде Макаревич

Відомий музикант Андрій Макаревич приїде до Запоріжжя, де візьме участь у музичному фестивалі Zaporizhzhia Jazzy 2020.

Про це у Facebook повідомила пресслужба Туристичного інформаційного центру.

«Починаємо оголошувати хедлайнерів Zaporizhzhia Jazzy 2020. До нас їде Андрій Макаревич з джазовим проєктом Makarevich YOUR 5. В репертуар нового проєкту увійшли пісні "Машини часу" та сольних програм її лідера», - йдеться у повідомленні.

Фестиваль відбудеться 25-26 квітня. Організатором заходу є Департамент культури і туризму Запорізької міської ради.