Одеський кінофестиваль та “Книжковий Арсенал” оголосили пітчинг книжок для екранізацій

Одеський міжнародний кінофестиваль та Х Міжнародний фестиваль “Книжковий Арсенал” започатковують спільний проєкт Book Pitch з метою пошуку українських творів для майбутніх екранізацій.

Про це повідомляє пресслужба ОМКФ.

“Мета книжкового пітчингу – знайти сучасні українські книжки, що мають потенціал для подальших екранізацій як художні ігрові фільми. Перший етап Book Pitch відбудеться під час Х “Книжкового Арсеналу” (20 - 24 травня). Фінал - на Film Industry Office Одеського міжнародного кінофестивалю (10 - 18 липня)”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, заявки на участь у Book Pitch приймаються до 31 березня включно.

Після опрацювання селекційною комісією, до якої увійдуть кінокритики, продюсери, режисери, сценаристи та літературні критики, буде обрано до 15 творів-фіналістів. Авторів запросять до участі у пітчингу 22 - 23 травня під час “Книжкового Арсеналу” в Києві. На ньому експерти відберуть 5 переможців, чиї твори представлять на Film Industry Office Одеського кінофестивалю. Там 5 найкращих творів першого етапу Book Pitch презентують українським та міжнародним інвесторам кіноіндустрії для потенційної екранізації.

Подати заявку на участь у проєкті можна на сайті Одеського міжнародного кінофестивалю за посиланням.

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Для участі у проєкті допускаються літературні художні твори, опубліковані у 2018 - 2020 роках накладом не менше 1000 примірників, які мають потенціал для екранізації (художній ігровий фільм). Твір повинен мати схвальні рецензії критиків. Нагороди та премії є перевагою. Також перевагу матимуть твори, презентовані на міжнародних фестивалях і книжкових ярмарках. Аплікант гарантує, що має необхідні права на екранізацію твору. Заявки приймаються від авторів, видавництв та літагентів. Один заявник може подати не більше 5 творів.

“Проєкт Book Pitch спрямований не просто на пошук сучасних книг, які потенційно можуть бути втілені на широкому екрані. Це можливість для письменників донести свої твори до представників української та міжнародної кіноіндустрії, які завжди в пошуку нових ідей та якісних сценаріїв. Така співпраця стане важливим кроком для інтегрування сучасної української літератури у вітчизняний та міжнародний кінематограф”, - зазначає генеральна продюсерка ОМКФ Юлія Сінькевич.

Секція Film Industry Office Одеського кінофестивалю — головний майданчик української кіноіндустрії, платформа для професійної комунікації, підтримки та розвитку українських кінопроєктів та кіноринку в цілому, а також для презентації української кіноіндустрії міжнародному співтовариству. Щороку секцію відвідують понад 600 представників української та міжнародної кіноіндустрії. В межах секції проводяться пітчинги кінопроєктів, що перебувають на різних стадіях виробництва.

Фото з сайту oiff.com.ua