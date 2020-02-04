Одеський кінофестиваль оголосив прийом заявок на волонтерство

11-ий Одеський міжнародний кінофестиваль, який відбудеться 10 - 18 липня 2020 року, приймає заявки на волонтерство.

Про це повідомляє пресслужба кінофестивалю.

“Якщо ви хочете стати частиною найяскравішої кіноподії цього літа — 11-го Одеського міжнародного кінофестивалю, першими побачити новинки світового та українського кінематографа, зустрітися із зірковими гостями, а найголовніше - отримати крутий організаційний досвід, поспішайте подати заявку на волонтерство до 24 травня 2020 року”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, за 10 років проведення ОМКФ до його волонтерської родини приєдналися понад тисяча осіб, багато з яких уже стали частиною професійної команди кінофестивалю. В організації ювілейного, 10-го фестивалю торік допомагали 300 волонтерів, серед яких, крім українців, були також представники Марокко та США. Цього року є можливість стати частиною волонтерської команди одного з найбільших кінофестивалів Східної Європи.

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Що потрібно знати про роботу волонтера: володіння іноземними мовами (зокрема англійською); мати можливість перебування в Одесі в період з 20 червня до 19 липня 2020 року для участі в освітніх тренінгах і безпосередньо в роботі фестивалю; робочий день волонтера триває не більше 5-ти годин.

Окрім заявки на сайті Одеського міжнародного кінофестивалю, кожен претендент має пройти індивідуальну співбесіду.

Подати заявку можна тут.