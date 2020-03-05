Starbucks відмовляється від багаторазового посуду

Через спалах нового коронавірусу мережа кав’ярень Starbucks повністю відмовляється від багаторазового посуду в своїх закладах у США й Канаді.

Про це йдеться у відкритому листі президента Starbucks Россани Вільямс.

“Ми тимчасово припиняємо використання власних чашок та багаторазового посуду у наших закладах. Ми й надалі надаватимемо знижку у 10 центів усім, хто принесе власну чашку або попросить про багаторазовий посуд”, - наголосив Вільямс.

Окрім цього, у всіх кав’ярнях мережі буде посилено прибирання й дезінфекцію.

Starbucks запровадить також й інші заходи, направлені на зменшення ризику поширення нового коронавірусу у Північній Америці. Зокрема компанія скасувала усі внутрішні та міжнародні відрядження й відклала масові робочі зустрічі співробітників.

Як повідомляв Укрінформ, згідно з даними Центру системних досліджень при Університеті Джона Хопкінса, станом на 5 березня у світі зафіксовано 95 425 випадків зараження на коронавірус, померло вже 3 286, одужали - 53 299 осіб.

В Україні 3 березня було зафіксовано один випадок Covid-19 - у Чернівцях.

Фото: horde.me