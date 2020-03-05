5 березня: народний календар і астровісник

Нині цілителя Агафона; шукаємо моркву, сніг і кригу, а також розбираємося з Венерою у Тільці.

Цього дня Церква згадує преподобного Агафона Печерського, в Дальніх печерах. Він жив на межі ХІІІ-ХІV століть і був знаним цілителем. На Агафона готували насіння моркви, яку зазвичай сіяли однією з найперших, тільки-но сніг зійде. Морква, на відміну від багатьох інших овочів, зовсім не боїться холодів. Її сіяли на місяці, що спадав і обов’язково вдосвіта. Бажано, аби на небі були купчасті хмари. Гуцулки, посіявши насіння моркви, підіймали спідниці, присідали й примовляли: «Рости ж моркво, велика, солодка, як хлопцева потка». Стебла моркви освячували на Маковія, нею в давнину лікували жовтуху. Робили це наступним чином: вирізали серцевину коренеплоду, наливали туди сечу хворого і вішали в димохід, щоб «висушити» хворобу. Також морквою лікували хвороби очей. Заплющували очі (або зав’язували червоною хусткою) і йшли навпомацки на город, рвали коренеплід, читали спеціальне замовляння, а потім з’їдали. На Гуцульщині на Масницю моркву собі в штани клали жінки – переважно молодиці, а потім гуртом «шукали», супроводжуючи це непристойними жестами і обсценними прислів’ями.

Прикмети на сьогодні такі: «Чайка з’явилася – незабаром крига рушить», «Сніг тане раптово і вода збігає швидко – буде мокре літо». Нині в нас немає ні снігу, ні криги... Хіба що чайка.

З іменинами вітайте Тихона, Сергія, Ярослава, Гната.

11-12 місячні дні, Місяць у Раку, а Венера увійде в знак Тільця. Венера нині дуже випереджає Сонце, натомість Меркурій сильно відстає від нього. Це означає, що наші почуття значно випереджають реальність, а розум не поспішає об’єктивно все оцінювати. Ми об’єктивні стосовно всього, що безпосередньо нас не стосується, натомість певні особисті проблеми і ситуації бачимо трохи “розмито”. Можливі емоційна напруга і навіть агресивність. Зростають життєва енергетика, сили, снага, але все одно, треба залишатися зібраним і уважним, спрямовуючи енергетичні потоки в правильне русло. День дуже сприятливий для молитви; благословення, отримане цього дня буде дуже сильним, особливим.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1889 році: -23,4, а найтеплішим у 1998 – +14,8.