Борис Джонсон піде у декретну відпустку

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон збирається взяти декретну відпустку після народження дитини у його партнерки Керрі Саймондс.

Про це повідомляє The Guardian.

"Борис Джонсон має намір взяти батьківську відпустку після народження дитини разом зі своєю партнеркою Керрі Симондс цього літа", - йдеться в повідомленні.

Відповідаючи на запитання під час пресконференції, Джонсон сказав, що, ймовірно, скористається своїм правом на два тижні відпустки у зв'язку з народженням дитини.

Домінік Рааб, перший держсекретар і міністр закордонних справ, може очолити уряд за відсутності Джонсона.

Читайте також: Борис Джонсон та його наречена Керрі Сімондс заручились та чекають на дитину

Раніше Джонсон та його подруга оголосили про свої заручини та майбутнє поповнення у родині.

Таким чином, 55-річний Джонсон стане першим прем'єр-міністром за останні 250 років, який вступить у шлюб під час перебування на посаді.