Борис Джонсон та його наречена Керрі Сімондс заручились та чекають на дитину
Укрінформ
Голова уряду Великої Британії Борис Джонсон та його наречена Керрі Сімондс готуються стати батьками.
Також відома пара повідомила про свої заручини, повідомляє ВВС.
"Прем'єр-міністр Борис Джонсон та його наречена Керрі Сімондс очікують на дитину влітку та повідомили про заручини", - йдеться у повідомленні.
Керрі Сімондс написала в Instagram, що вони заручилися наприкінці минулого року, додавши, що почувається "неймовірно щасливою".
Нагадаємо: це буде вже третій шлюб для прем'єра Джонсона, який розлучився зі своєю першою дружиною та досі судиться з другою дружиною Мариною Вілер.