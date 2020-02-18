Джонсон досяг "мирової" про розлучення після двох років судів

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон досяг мирової угоди про розлучення зі своєю дружиною Мариною Вілер після дворічного судового процесу.

Про це повідомляє газета Express.

"Борис Джонсон досяг фінансової угоди (в рамках процедури розлучення — ред.) з його дружиною, а суддя дозволив їй написати заяву про розірвання шлюбу", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє газета, 55-річний Джонсон і 54-річна Марина Вілер розірвали стосунки у 2018 році після 25-річного шлюбу. Разом вони мають 4 дітей.

Однак через фінансові розбіжності подружжя так і не змогло одразу офіційно розлучитися.

У результаті дворічного судового процесу глава британського уряду узгодив із дружиною фінансовий аспект розлучення.

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Тепер суддя у справі дозволив Вілер написати заяву про розірвання шлюбу, що офіційно повинно фіналізувати завершення стосунків між парою.

Зазначається, що сам Джонсон зустрічається з 2019 року з Керрі Саймондс. Нині пара разом живе у будинку британського прем'єра на Даунінг-стріт 10 як перша неодружена пара.