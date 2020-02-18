Джонсон досяг "мирової" про розлучення після двох років судів
Про це повідомляє газета Express.
"Борис Джонсон досяг фінансової угоди (в рамках процедури розлучення — ред.) з його дружиною, а суддя дозволив їй написати заяву про розірвання шлюбу", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляє газета, 55-річний Джонсон і 54-річна Марина Вілер розірвали стосунки у 2018 році після 25-річного шлюбу. Разом вони мають 4 дітей.
У результаті дворічного судового процесу глава британського уряду узгодив із дружиною фінансовий аспект розлучення.
Тепер суддя у справі дозволив Вілер написати заяву про розірвання шлюбу, що офіційно повинно фіналізувати завершення стосунків між парою.
Зазначається, що сам Джонсон зустрічається з 2019 року з Керрі Саймондс. Нині пара разом живе у будинку британського прем'єра на Даунінг-стріт 10 як перша неодружена пара.