Оголосили претендентів на премію імені Франка
Про це йдеться у повідомленні на сайті Фонду.
"У 2020 році на здобуття Міжнародної премії ім. І. Франка було подано 19 наукових робіт. За перемогу змагатимуться вчені з України, Канади та США. В умовах російської агресії до участі у конкурсі не допускалися наукові роботи, подані з РФ. Монографії написані трьома мовами – українською, англійською, російською – та охоплюють понад 20 наукових дисциплін", - зазначається у повідомленні.
Ініціаторами подання претендентів на здобуття Міжнародної премії ім. Івана Франка у 2020 стали 10 вишів із Києва, Чернівців, Тернополя, Полтави, Одеси, Львова, Дрогобича, Острога, Вінниці; чотири наукові установи та п'ять лауреатів премії попередніх років.
Серед претендентів:
- Ольга Богомолець, монографія «Українська домашня ікона», Україна.
- Андрій Бойко-Гагарін, монографія "Фальшивомонетництво в Центральній та Східній Європі у добу Середньовіччя та раннього Нового часу", Україна.
- Анна Варава, монографія "Кросдержавне дослідження модної індустрії та його застосування до країн Східної Європи, на прикладі України", Україна.
- Микола Галів, монографія "Український історико-педагогічний наратив (середина ХІХ – кінець ХХ століття): епістемологічні засади", Україна.
- Майя Гарбузюк, монографія "Образ України у польському театральному дискурсі ХІХ століття: стратегії та форми репрезентації", Україна.
- Віктор Гаркавко, монографія "Про хліб наш насущний наука (Сільськогосподарська економія – основа теоретичного вчення про економіку й організацію сільгоспвиробництва)", Україна.
- Марія Дружинець, монографія "Українське усне мовлення: психо- та соціофонетичний аспекти", Україна.
- Андрій Заярнюк, монографія Lviv’s Uncertain Destination: A City and Its Train Station from Franz Joseph I to Brezhnev ("Львів – місце призначення невідоме. Місто і його вокзал від Франца Йосифа І до Брежнєва"), Канада.
- Архиєпископ Ігор Ісіченко, монографія "Війна барокових метафор. "Камінь" Петра Могили проти "підзорної труби" Касіяна Саковича", Україна.
- Василь Костицький, Ольга Кобан, монографія "Обмеження правом законодавчої та судової влади", Україна.
- Лариса Масенко, монографія "Мова радянського тоталітаризму", Україна.
- Ігор Набитович, монографія "Дерево життя літературного роду: Іван Федорович, Володислав Федорович, Дарія Віконська", Україна.
- Євген Нахлік, монографія "Віражі Франкового духу : Світогляд. Ідеологія. Література", Україна.
- Колектив авторів (Ігор Пасічник, Петро Кралюк, Дмитро Шевчук, Микола Бендюк), монографія "Острозька академія: історія та сучасність культурно-освітнього осередку. Енциклопедичне видання", Україна.
- Лариса Семенко, Олександр Логінов, монографія "Вінницький театр у свічаді історії (1910-1944)", Україна.
- Ігор Сердюк, монографія "Маленький дорослий: Дитина й дитинство в Гетьманщині ХVІІІ ст.", Україна.
- Тетяна Сивець, монографія "Християнські концепти в літературі Київської Русі (ХІ-ХІІІ ст.)", Україна.
- Мейгіл Фаулер, монографія Beau Monde on Empire’s Edge: State and Stage in Soviet Ukraine ("Бомонд на краю імперії: держава та сцена в радянській Україні"), США.
- Олександр Федорук, монографія "Роман Куліша "Чорна рада": Історія тексту", Україна.
Імена лауреатів Міжнародної премії імені Івана Франка оголосять наприкінці червня 2020 року у Відні (Австрія). Нагородження відбудеться на батьківщині Івана Франка, у Дрогобичі, в день його народження – 27 серпня.
Лауреати Премії нагороджуються грошовою винагородою і золотим знаком.
Як повідомлялося, у 2016 році премію здобув Любомир Гузар, верховний архиєпископ-емерит Української греко-католицької церкви, кардинал Католицької церкви.
У 2017 році лауреатами стали професор Віденського університету, президент Міжнародної асоціації україністів Міхаель Мозер та академік, почесний професор Львівського національного університету імені Івана Франка Олег Шаблій.
У 2018 році перемогу здобула професор Українського католицького університету (Львів) та Українського вільного університету (Мюнхен) Ярослава Мельник і доцент кафедри Східноєвропейської історії Гельсінського університету Йоганнес Ремі.
У 2019 році нагороду дістала доктор філології Міланського університету Марія Грація Бартоліні (Італія).