"Церква не боїться історії": Ватикан відкриє архівні документи Папи Пія XII
Укрінформ
У Ватикані 2 березня відкриють архівні документи часів Папи Пія XII, який очолював католицьку церкву з 1939 до 1958 року.
Про це повідомляє BBC.
"Ватикан відкриє власні архіви часів папства Пія XII, матеріали щодо якого десятиліттями зберігалися у таємниці через звинувачення, що Папа Пій XII закривав очі на Голокост", - йдеться у повідомленні.
Ватикан відкидає усі звинувачення щодо діяльності Пія XII. У католицькій церкві заявляють, що Папа «працював задля порятунку євреїв».
Рік тому Папа Франциск оголосив про намір відкрити архіви Пія XII 2 березня 2020 року. «Церква не боїться історії», — зазначив Франциск.
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