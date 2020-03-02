"Церква не боїться історії": Ватикан відкриє архівні документи Папи Пія XII

У Ватикані 2 березня відкриють архівні документи часів Папи Пія XII, який очолював католицьку церкву з 1939 до 1958 року.

Про це повідомляє BBC.

"Ватикан відкриє власні архіви часів папства Пія XII, матеріали щодо якого десятиліттями зберігалися у таємниці через звинувачення, що Папа Пій XII закривав очі на Голокост", - йдеться у повідомленні.

Ватикан відкидає усі звинувачення щодо діяльності Пія XII. У католицькій церкві заявляють, що Папа «працював задля порятунку євреїв».

Рік тому Папа Франциск оголосив про намір відкрити архіви Пія XII 2 березня 2020 року. «Церква не боїться історії», — зазначив Франциск.

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