У Чернігові до 250-річчя Бетховена провели мистецький експеримент

У Чернігові на концерті, присвяченому 250-річному ювілею видатного німецького композитора Людвіга ван Бетховена, провели мистецький експеримент - для виконання одного з його творів об’єднали іменитих та непрофесійних музикантів і співаків.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив заступник генерального директора Чернігівського обласного філармонійного центру фестивалів та концертних програм Олександр Соломаха.

"Кульмінацією концерту став грандіозний мистецький експеримент - виконання одного з найоригінальніших творів Бетховена - фантазії для фортепіано, хору і симфонічного оркестру до мінор, тв. 80. До народного артиста України, іменитого піаніста Володимира Птушкіна та симфонічного оркестру Чернігівського музичного коледжу імені Л.М. Ревуцького приєднались прославлений академічний камерний хор імені Д.Бортнянського філармонійного центру та ще зовсім молодий студентський хор Національного університету "Чернігівський колегіум ім. Т.Г. Шевченка". Таке об’єднання професіоналів та студентів в одному концерті провели вперше", - розповів Соломаха.

У Чернігові до 250-річчя композитора Бетховена провели мистецький експеримент / Фото: Чернігівський філармонійний центр

За його словами, "грандіозним мистецьким експериментом" цей виступ назвав автор і ведучий творчого проєкту "Фортепіанний абонемент", заслужений діяч мистецтв, доктор філософії Олег Васюта.

Один із кращих піаністів України, композитор і педагог Володимир Птушкін виступав у Чернігові в неділю в межах "Фортепіанного абонемента". У супроводі симфонічного оркестру музичного коледжу він виконав одну з кращих увертюр великого композитора - "Egmont-Ouvertüre, Op. 84" та незавершений Бетховеном концерт для фортепіано з оркестром ре мажор.

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Як відомо, 2020 року світова музична спільнота відзначає 250-річчя від дня народження Людвіга ван Бетховена. У Чернігові ювілею композитора присвятять також XX Міжнародний фестиваль класичної музики "Сіверські музичні вечори", який розпочнеться 12 березня п. р.