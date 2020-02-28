Принц Гаррі записав із Бон Джові пісню до Invictus Games

Герцог Сассекський Гаррі разом зі знаменитим співаком Джоном Бон Джові записав пісню до Invictus Games.

Про це повідомляє Independent.

«Принц Гаррі, герцог Сассекський, опублікував відео, у якому він співає разом із Бон Джові напередодні Invictus Games», - йдеться в повідомленні.

Відео член британської королівської родини розмістив на своїй сторінці в Instagram.

Зазначається, що принц Гаррі приєднався до американської рок-зірки у п’ятницю в студії Abbey Road, де музикант записує благодійний сингл для Invictus Games Foundation. Вони записал икавер на пісню Unbroken, що перекладі означає "Незламний", і вона стане офіційним гімном Invictus Games (Ігор нескорених).

Як повідомлялося, Invictus Games (Ігри нескорених) — це міжнародні спортивні змагання в параолімпійському стилі. В іграх, заснованих принцом Гаррі, беруть участь поранені військовослужбовці та пов'язані з ними ветерани у таких видах спорту, як баскетбол на візках, волейбол сидячи і веслування в залі.