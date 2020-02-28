Принц Гаррі записав із Бон Джові пісню до Invictus Games
Про це повідомляє Independent.
«Принц Гаррі, герцог Сассекський, опублікував відео, у якому він співає разом із Бон Джові напередодні Invictus Games», - йдеться в повідомленні.
Відео член британської королівської родини розмістив на своїй сторінці в Instagram.
Зазначається, що принц Гаррі приєднався до американської рок-зірки у п’ятницю в студії Abbey Road, де музикант записує благодійний сингл для Invictus Games Foundation. Вони записал икавер на пісню Unbroken, що перекладі означає "Незламний", і вона стане офіційним гімном Invictus Games (Ігор нескорених).
Як повідомлялося, Invictus Games (Ігри нескорених) — це міжнародні спортивні змагання в параолімпійському стилі. В іграх, заснованих принцом Гаррі, беруть участь поранені військовослужбовці та пов'язані з ними ветерани у таких видах спорту, як баскетбол на візках, волейбол сидячи і веслування в залі.